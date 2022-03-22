ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что непосредственное влияние событий на Украине на мировую экономику, согласно его прогнозу, будет относительно ограниченным, заявила во вторник заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат. "Подложили свинью": кого добьет нефть по 500 долларов за баррель

"Непосредственное влияние этой войны на мировую экономику будет относительно ограниченным", — сказала Гопинат в ходе брифинга, комментируя возможные последствия украинских событий для мировой экономической системы.

Кроме того, МВФ прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"Мы ожидаем, что тот прогноз, который у нас был в начале текущего года, а именно касающийся небольшого сокращения роста мировой экономики в 2022 году на 0,5% до 4,4%, снизится еще больше, но все равно останется на положительной траектории", — сказала Георгиева журналу Foreign Policy.

Что касается экономики Украины, то МВФ прогнозирует сокращение на треть по сравнению с тем, какой она была до эскалации обстановки, добавила Георгиева.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.