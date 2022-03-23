МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 23 марта проведет совещание с правительством, где обсудит реализацию программ инфраструктурного и жилищного строительства, сообщила пресс-служба Кремля.

С докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует строительную отрасль.

Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

ДОРОГОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

На прошлой неделе Путин заявил, что реализация всех запланированных в России проектов и строек будет продолжена. Он напомнил, что еще в декабре было решено направить дополнительные средства на проекты, стоимость строительства которых объективно выросла.

Ситуация с подорожанием стройматериалов и нехваткой кадров в стройке обострилась из-за сложной геополитической обстановки. Встали вопросы об импортозамещении, поддержке застройщиков и нивелировании последствий санкционного давления.

Были разработаны и утверждены два пакета мер поддержки строительной отрасли. В частности, разрешено продлить сроки депонирования средств на счетах эскроу при увеличении срока ввода объекта в эксплуатации.

В качестве одной из возможных мер поддержки рассматривается поэтапное раскрытие эскроу-счетов в долевом строительстве. Пока решений нет, но Минстрой пообещал исключить угрозы для дольщиков. Еще анонсирован ввод моратория на включение новостроек в реестр проблемных объектов.

ИПОТЕКА

Не менее остро стоит вопрос ипотечного кредитования. В конце февраля ЦБ поднял ключевую ставку до 20% годовых. Такая ставка отрицательно сказывается на стоимости проектного финансирования и ипотечного кредитования.

Хотя льготные программы продолжили действовать, их условия в ближайшее время планируется уточнить. Предложения по корректировке сроков и условий всех льготных ипотечных программ готовят Минстрой, Минфин и Банк России. Причем Минстрой сообщал, что поддержка льготной ипотеки необходима в рамках антикризисных мер. На этом фоне Сбербанк зафиксировал рекордный объем выдачи льготной ипотеки в марте.

Путин же поручил ЦБ и кабмину решить, как сохранить темпы выдачи ипотеки для обеспечения непрерывной работы строительного сектора.

Хуснуллин позже заявил, что правительство намерено сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, однако по некоторым из них ставки могут повысить.