МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Около половины россиян в 2022 году планируют сократить расходы на одежду, три четверти опрошенных связывают это с ожиданием роста цен, следует из совместного исследования международного логистического оператора СДЭК и магазина одежды I Am Studio, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В исследовании участвовали более 2,4 тысячи человек старше 18 лет из всех федеральных округов.

"Из общего числа респондентов почти половина (47%) намерены в 2022 году сократить расходы на одежду. Из них три четверти (74%) — в связи с ожиданием роста цен. 58% (респонденты могли указать несколько вариантов ответа) планируют в 2022 году покупать меньше одежды, чем прежде, в связи с "постковидным" фактором — переходом на гибридный и удаленный график работы и, соответственно, снижением потребности в частом обновлении гардероба", — говорится в исследовании.

Кроме того, еще 32% планируют сокращать расходы в связи с большими запасами уже имеющейся одежды. По данным исследования, на сегодняшний день 37% опрошенных за один поход в магазин за одеждой тратят до 5 тысяч рублей, такое же количество респондентов — 5-10 тысяч рублей. Во время шоппинга 13% оставляют в магазинах 10-15 тысяч рублей, 7% — 15-20 тысяч рублей, и еще столько же — от 20 тысяч рублей.

При этом в 2021 году две трети опрошенных увеличили расходы на покупку одежды, тогда как 13% их сократили. Большинство (68%) объяснили рост расходов подорожанием одежды, а каждый четвертый (25%) стал просто чаще ее покупать. Среди сокративших в 2021 году свои расходы половина связала это с пересмотром своего образа жизни в пользу более ответственного потребления, а 40% — с подорожанием одежды и экономией.

Около трети россиян покупают одежду раз в 2-3 месяца, 27% — раз в месяц, 15% — чаще раза в месяц, 13% — раз в 3-6 месяцев и столько же — раз в полгода и реже. Большинство россиян покупают одежду в торговых центрах (74%) и на маркетплейсах (73%), 64% — в интернет-магазинах, 11% — на вещевых рынках, а каждый десятый (10%) — в секонд-хендах.

Одежду зарубежных брендов предпочитают свыше половины респондентов (54%), около трети покупают одежду российских дизайнеров, 10% не придают значения стране-производителю. При этом среди предпочитающих зарубежные бренды 47% готовы перейти на одежду российских производителей, а 24% принципиально не хотят рассматривать отечественных дизайнеров.