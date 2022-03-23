МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на различные виды стройматериалов из стали выросли в Японии до рекордного за 13 лет уровня, сообщила газета "Никкэй". Власти Японии призвали граждан экономить электричество

Различные виды стройматериалов из стали, необходимые при возведении многоэтажных зданий, на фоне ситуации на Украине подорожали до максимальных значений. Импорт этого вида продукции из России и Украины составляет 11% от мировых показателей.

Издание отмечает рост цен и на другие виды стройматериалов. В частности, 60% стройматериалов из дерева, которые Япония импортирует для строительства стен и полов, приходятся на Россию.