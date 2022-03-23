МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Число россиян, которым на восстановление привычного ритма жизни потребуется до месяца, с начала марта выросло до 36%, при этом 28% вообще не меняли свой образ жизни на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. В Европе опасаются возникновения продовольственного кризиса

"На восстановление привычного ритма жизни 36% россиян потребуется до месяца (в начале марта таких было 27%), два месяца и более – 45%. 28% отмечают, что не меняли свой привычный образ жизни", — говорится в результатах еженедельного мониторинга социально-экономических настроений россиян в рамках проекта "М-Пульс".

В целом к середине марта количество негативных оценок нынешней экономической ситуации среди россиян сократилось: индекс экономической уверенности россиян, демонстрирующий то, как респонденты оценивают текущую ситуацию и каких перспектив ожидают относительно ее развития, вырос на 5,3 процентного пункта, до —19,2 (в начале марта он был равен —24,5) – показатель рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами, отмечается в исследовании.

Ухудшение экономической ситуации при этом замечают 85% россиян: 46% из них оценивают ситуацию в стране как кризисную, 39% отмечают, что в стране существуют некоторые проблемы экономического характера. "Безусловно, рост расходов, информация об уходе с рынка зарубежных игроков и новостная повестка не могут не тревожить людей… Сейчас паника вытесняет объективный взгляд на происходящее", – комментирует результаты мониторинга старший директор по работе с клиентами "Ромир" Ксения Пайзанская.

В исследовании отмечается, что самым распространенным источником информации в России остается телевидение: 68% его смотрят, половина называет этот источник информации основным и 45% доверяют телевидению. Интересно, что среди телезрителей индекс экономической уверенности выше (-13,2), чем среди тех, кто телевизор не смотрит: (-32,3).

"Вместе с тем заметно снижается интерес к спортивным событиям на ТВ ввиду уменьшения разнообразия контента и интенсивности политических событий. В интернете, напротив, повышается интерес к развлекательным событиям", — добавляют авторы исследования и отмечают, что последнее говорит "об усталости от информационного фона".

"М-Пульс" – это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.