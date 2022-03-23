МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Выход из Всемирной торговой организации (ВТО) перечеркнет правила торговли России с теми странами, которые не вводили в ее отношении санкций, заявил в интервью экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.

В понедельник депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект о денонсации протокола о присоединении РФ к ВТО.

"Если мы поделим все страны мира на две части, на те, которые ввели против нас санкции, и те, которые не ввели, то с точки зрения объемов нашей торговли, получится примерно поровну. И вторая половина, очевидно, будет увеличиваться, и в торговле с этими странами нормы ВТО будут продолжать применяться в полном объеме. Но правила ВТО, я думаю, будут применяться в каком-то объеме и в торговле со странами-санкционерами", — сказал Медведков.

По его словам, отказ России от членства в ВТО равнозначен тому, чтобы продолжать торговлю с миром вообще без правил. "Правила ВТО определяют права и обязанности участников торговых процессов, если этих правил нет, то, естественно, каждая страна делает то, что считает нужным. Единственной гарантией того, что этого не будет, что мы будем торговать на равных основаниях и по правилам, является наше участие в ВТО", — добавил он.

Кроме того, страны Запада, призывающие приостановить или вовсе исключить Россию из Всемирной торговой организации, вряд ли смогут осуществить свои планы, поскольку столкнутся с процедурными проблемами, и вряд ли эта идея рассматривается ими всерьез, добавил Максим Медведков.

"Они хотят, но вряд ли смогут. Есть многочисленные процедурные проблемы, поэтому я не думаю, что эта идея вообще сейчас всерьез рассматривается. Она не имеет каких-либо серьезных шансов на реализацию. Но даже если чудом этот процесс будет начат, среди 164 стран ВТО нужно будет провести два голосования, и за исключение России из ВТО на одном получить две трети голосов, на втором – три четверти. Это почти невероятно", — сказал он.

Ранее в Минэконморазвития, комментируя законопроект подготовленный справороссами, указывали на то, что выход РФ из ВТО будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли, которые не присоединились к санкциям.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00.