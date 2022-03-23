МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский потребительский рынок столкнулся с двойным ударом, последний такой сильный кризис был в 1992 году, заявил РИА Новости основатель и гендиректор Infoline Иван Федяков.

"Мы столкнулись с таким двойным ударом по потребительскому рынку. Такого двойного удара фактически не было 30 лет. Последний был в 1992 году", — сказал Федяков.

Эксперт добавил, что на ситуацию, с одной стороны, влияет фактор девальвации рубля, а с другой — разрыв производственных цепочек, чего не было в предыдущие кризисы, исключая ситуацию в 1992 году. Тогда, по словам аналитика, девальвация совпала с развалом Советского Союза, однако ключевая проблема была, как и сейчас, в нарушении функционирования производственных цепочек.

Все это оказывает давление на население, которое приводит к беспокойству и потребительскому ажиотажу.

"Кто-то бежит за сахаром, потому что хочет купить его по старой цене и, соответственно, потратить там часть рублей, понимая, что все равно сахар пригодится. Кто-то бежит покупать сахар, потому что боится, что сахара не будет", — отметил Федяков.

В связи с этим не стоит винить потребителей в создании ажиотажа, а производителей и поставщиков, и уж тем более торговые сети в спекуляции ценами, заключил гендиректор Infoline.