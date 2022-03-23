МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Приложение Netflix исчезло из магазинов App Store и Google Play в России.

Оригинальное приложение больше не появляется при вводе его названия на этих двух платформах.

Ранее стриминговый сервис приостановил работу в РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Российские пользователи уже столкнулись с трудностями при оплате подписки картами попавших под западные санкции Сбербанка и Альфа-банка, а также банка "Тинькофф", который не вошел в санкционные списки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.