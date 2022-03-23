МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Госдума создала комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

В ходе пленарного заседания в среду, 23 марта, нижняя палата парламента приняла два проекта постановления о создании комиссии и о ее составе.

К основным задачам комиссии будут относиться:

изучение и анализ фактов и обстоятельств иностранного вмешательства во внутренние дела РФ,

подготовка законодательных мер по противодействию вмешательству,

подготовка предложений по информированию парламентов иностранных государств о фактах вмешательства,

подготовка предложений по информированию международных общественных организаций и СМИ о фактах вмешательства.

Председателем новой комиссии избирается депутат Думы Василий Пискарев от фракции "Единая Россия", его заместителями — Андрей Альшевских от "Единой России", Михаил Делягин от фракции "Справедливая Россия — За правду", Андрей Луговой от ЛДПР, Юрий Синельщиков от КПРФ и Роза Чемерис от фракции "Новые люди".