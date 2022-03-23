МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования подготовил аналитическую записку "О возможностях развития в условиях санкций: некоторые предварительные замечания", в которой поделил антироссийские санкции на пять групп, пишет журнал Forbes.

Самая слабая группа санкций получила название "жужжащая муха". Это "психологически неприятные санкции", они не вызывают принципиального воздействия на производственный потенциал. Сюда отнесли запрет на экспорт в Россию товаров престижного потребления.

Группа санкций с запретом на поставку значимых видов продукции получил имя "злая собака". Эти санкции существенно влияют на рынок, но эффект может быть нивелирован за счет внутреннего производства или импорта из стран, не вводивших санкции. Сюда относятся такие меры, как запрет на ввоз мобильных телефонов, бытовой техники и грузовиков. Основной риск этих санкций в том, что доступ указанных товаров на российский рынок может быть нестабильным. В результате эти риски будут транслироваться в цену товара для конечных потребителей, так что этот тип санкций "уже несет заметные риски".

Санкции, которые блокируют те или иные производственные цепочки, получили название "атакующий вепрь", сюда относятся ограничения на импорт процессоров, запчастей для авиации, отзыв сертификатов летной годности у российских самолетов. Этот вид санкций для экономики РФ- один из самых значимых.

Ограничения, которые на первый взгляд малозначимы для экономики страны, но могут в итоге резко негативно повлиять на производство, — попали в группу "скрытая угроза". Это запрет на поставки различных запчастей, химических составов, красителей и т. д. Этот уровень товаров "скрыт" от уровня антикризисной политики государства внутри производственных цепочек компаний.

Самые чувствительные санкции — "гремучая змея". Сюда попали запреты, которые сложно обойти. Это запрет на ввоз продукции от уникальных поставщиков (например, микрочипов из Тайваня, авиационной и судовой электроники и т.д.), закрытие неба Евросоюза для российских самолетов и отказ от обслуживания российских судов в портах.