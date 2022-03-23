ЖЕНЕВА, 23 мар — ПРАЙМ. Руководящий совет Международной организации труда (МОТ) принял резолюцию, которая приостанавливает сотрудничество МОТ с Россией. Путин заявил о переводе оплаты за газ в рубли

"Руководящий совет МОТ принял резолюцию", — говорится в сообщении МОТ в Twitter.

Принятой резолюцией приостанавливается "техническое сотрудничество или помощь со стороны МОТ Российской Федерации, за исключением целей гуманитарной помощи, до достижения соглашения о прекращении огня и достижения мирного урегулирования (на Украине)". Кроме того, секретариату МОТ поручено изучить вопрос перевода за пределы России Группы технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, офис которой находится в Москве.

Резолюция также предусматривает, что представители РФ не смогут посещать технические совещания, конференции и семинары МОТ.

Решение Международной организации труда (МОТ) приостановить сотрудничество с РФ не скажется негативно на положении российских работников, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Отрицательно (относимся к этому решению — ред.). Мы свое слово сказали, мы были против этого решения, наши представители выступали. Это показывает общую шизофрению, которая господствует на Западе. Поэтому будем делать свои выводы", — сказал Шмаков.

По его словам, решение МОТ не скажется на положении работников в РФ негативно.

"Нет, не скажется, потому что у нас все наше законодательство принято внутреннее. Мы будем действовать в соответствии с Трудовым кодексом", — добавил Шмаков.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.