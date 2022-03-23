МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс ушел со своего поста, это подтвердили его представители, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев. Глава Минздрава сообщил об отсутствии проблем с поставками препаратов

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

По мнению Эдельгериева, это решение вряд ли отразится на развитии климатической повестки в РФ. "Сейчас мы сконцентрированы на разработке нормативной базы по углеродному рынку в России, эксперименту на Сахалине, а также готовимся к 27-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе (ноябрь 2022 года)", — сказал Эдельгериев.

Он отметил, что отдельное внимание в климатической повестке будет уделено адаптации к изменению климата и сокращению площади лесных пожаров.

"В прошлом году регионам было выделено значительное финансирование для закупки пожарной техники. Иными словами, наша страна последовательно выполняет поставленные планы, подготавливает соответствующую нормативную базу, разрабатывает инструменты для снижения выбросов парниковых газов. Какие-либо кадровые перестановки не повлияют на нашу климатическую повестку", — добавил Эдельгериев.