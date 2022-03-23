МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в феврале снизились на 2% по сравнению с пересмотренным показателем января – до 772 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 810 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 801 тысячу. Показатель января был пересмотрен до 788 тысяч.

По сравнению с февралем 2021 года, когда продажи составили 823 тысячи, в отчетном месяце зафиксировано снижение на 6,2%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.