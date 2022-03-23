МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Индекс потребительского доверия в еврозоне в марте, по предварительной оценке, упал до минус 18,7 пункта с минус 8,8 пункта в феврале, следует из предварительных данных генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN).

Показатель опустился до минимума с мая 2020 года, следует из данных ЕК. Тогда показатель составлял минус 18,9 пункта.

"В марте 2022 года предварительный показатель доверия потребителей DG ECFIN упал в ЕС (на 9,4 пункта с февраля) и в еврозоне (на 9,9 пункта). На уровне минус 19,6 пункта (для ЕС) и минус 18,7 пункта (для еврозоны),… потребительское доверие опустилось ниже своих средних долгосрочных значений", — говорится в релизе.