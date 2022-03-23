МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Роскосмос" отныне будет заключать международные контракты в рублях, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Матвиенко: оплата газа за рубли укрепит финансовую систему России

"Мы теперь тоже все внешние наши контракты будем заключать в рублях", — сказал он в программе "Большая игра" на "Первом канале".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.