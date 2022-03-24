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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220324/836478308.html
В Совфеде пообещали защитить пенсии и зарплаты россиян
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Несмотря на все сложности, Россия не снизит соцзащиту граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Пенсии и зарплаты россиян не пострадают, подчеркнула она. ПРАЙМ, 24.03.2022
экономика, новости, валентина матвиенко, пенсии, зарплаты, соцподдержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Несмотря на все сложности, Россия не снизит соцзащиту граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Пенсии и зарплаты россиян не пострадают, подчеркнула она.