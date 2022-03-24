2022-03-24T09:28:00+03:00

2022-03-24T09:32:04+03:00

2022-03-24T09:28:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220324/836478308.html

В Совфеде пообещали защитить пенсии и зарплаты россиян

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Несмотря на все сложности, Россия не снизит соцзащиту граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Пенсии и зарплаты россиян не пострадают, подчеркнула она. ПРАЙМ, 24.03.2022

экономика, новости, валентина матвиенко, пенсии, зарплаты, соцподдержка

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60