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https://1prime.ru/state_regulation/20220324/836478768.html
Россия снимает ограничения на перемещения в Казахстан и Монголию
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Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией, которые были введены из-за распространения коронавируса. Такое решение принял... ПРАЙМ, 24.03.2022
экономика, новости, россия, казахстан, монголия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией, которые были введены из-за распространения коронавируса.
Такое решение принял оперативный штаб.
С 00.00 мск 30 марта 2022 года разрешаются перемещения граждан через сухопутный участник границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Монголией, сообщает оперштаб.
Напомним, что 18 марта были сняты все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией.