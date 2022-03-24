МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Такое решение принял оперативный штаб.

С 00.00 мск 30 марта 2022 года разрешаются перемещения граждан через сухопутный участник границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Монголией, сообщает оперштаб.

Напомним, что 18 марта были сняты все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией.