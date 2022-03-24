МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте снизился до 54,5 пункта с 55,5 пункта в феврале, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения показателя до 53,9 пункта.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 54,8 пункта с 55,5 пункта в феврале, аналитики ожидали показатель на уровне 54,2 пункта.

Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, уменьшился до 54,6 пункта с февральского уровня в 55,6 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до в 53,7 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 55 пунктов с 55,8 пункта в феврале, прогноз составлял 53,8 пункта.

А композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, даже увеличился в марте до 56,2 пункта с уровня февраля в 55,5 пункта. PMI страны в сфере услуг вырос до 57,4 пункта с 55,5 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателей до 54,3 и 55 пунктов соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.