МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Иран готов закупать в России зерно и мясо, а также взаимодействовать по другим направлениям, сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в РФ Казем Джалали.

"В России есть очень хорошие технологические возможности. Россия имеет давнюю историю в этом вопросе. У Ирана тоже есть очень хорошие возможности по данному направлению. Так что по различным вопросам, различным направлениям идет взаимодействие между нашими странами. Мы готовы для того, чтобы закупить зерно, мясо, и на высшем уровне тоже идут переговоры на эту тему — с тем, чтобы можно было приобрести это все в России", — сказал Джалали в ходе посещения Екатеринбурга.

Товарооборот России и Ирана, как заявлял ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в прошлом году вырос на 82% и превысил отметку в 4 миллиарда долларов.