МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Почти 14 тысяч работников в РФ находятся в отпуске без сохранения зарплаты, к высвобождению заявлены порядка 59 тысяч, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

По ее словам, в простой выведено почти 95 тысяч работников, что в 2,5 раза выше, чем на 1 марта, но на порядок меньше, чем в пик пандемии. При этом Мухтиярова уточнила, что сейчас рост вывода в простой прекратился.

"Почти 14 тысяч работников находятся в отпуске без сохранения зарплаты. Этот показатель практически не менялся с начала марта. К высвобождению заявлено порядка 59 тысяч человек, это на 10% больше, чем на 1 марта", — сказала она на заседании Совета по развитию социнноваций субъектов РФ при Совете Федерации.

Мухтиярова уточнила, что в министерстве не фиксируют подачи информации о массовом высвобождении работников, о котором организации должны предупреждать заранее.