МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения.

"Объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить двусторонние отношения", — сказала она на брифинге в Москве, комментируя отношения Москвы и Вашингтона. МИД назвал последствия отказа Запада от топлива из России

"Это, разумеется, не в наших интересах, потому что мы исходим их того, что дипломатические отношение, и в принципе, отношения между государствами должны обслуживать национальные интересы", — добавила она.

ЭНЕРГЕТИКА

Все проекты в сфере энергетики, включая проект "Арктик СПГ", будут реализованы, добавила Захарова.

"Все запущенные проекты будут реализованы, включая "Арктик СПГ", — сказала она.