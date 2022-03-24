Захарова: экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения.
"Объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить двусторонние отношения", — сказала она на брифинге в Москве, комментируя отношения Москвы и Вашингтона.
"Это, разумеется, не в наших интересах, потому что мы исходим их того, что дипломатические отношение, и в принципе, отношения между государствами должны обслуживать национальные интересы", — добавила она.
ЭНЕРГЕТИКА
Все проекты в сфере энергетики, включая проект "Арктик СПГ", будут реализованы, добавила Захарова.
"Все запущенные проекты будут реализованы, включая "Арктик СПГ", — сказала она.
https://1prime.ru/state_regulation/20220324/836485357.html