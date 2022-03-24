МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с египетским коллегой Самехом Шукри и заверил его, что Украина готова продолжать поставки сельскохозяйственных товаров в Египет и другие страны.

"Поговорили по телефону с главой МИД Египта Самехом Шукри о двустороннем сотрудничестве и взаимодействии в рамках ООН. Украина готова оставаться надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции в Египет и другие страны, но Россия должна прекратить боевые действия, чтобы восстановить цепочки поставок", — написал Кулеба в Twitter.

Кулеба также поблагодарил Каир "за заботу о гражданах Украины", находящихся в Египте.