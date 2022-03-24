2022-03-24T19:37:00+03:00

2022-03-24T19:38:59+03:00

2022-03-24T19:37:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220324/836486922.html

Макрон: бизнес Франии сам решает, работать ли с Россией

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МАКРОН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОСТАВЛЯЕТ ВЫБОР ФРАНЦУЗСКИМ КОМПАНИЯМ САМИМ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О РАБОТЕ В РФ ПРАЙМ, 24.03.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60