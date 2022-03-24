Макрон: бизнес Франии сам решает, работать ли с Россией
МАКРОН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОСТАВЛЯЕТ ВЫБОР ФРАНЦУЗСКИМ КОМПАНИЯМ САМИМ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О РАБОТЕ В РФ
https://1prime.ru/state_regulation/20220324/836486922.html
Экономика в период санкций
Глава СПЧ назвал пользу от антироссийских санкций
Мировая экономика
В ООН ухудшили прогноз роста мировой экономики
Авто
"АвтоВАЗ" готовит импортозамещенные версии Lada
Торги
"Скорее жив, чем мертв". Российский рынок акций приходит в себя
Дедолларизация
Рублей на всех не хватит. Россия нанесла удар по слабому месту Запада
Санкции против РФ
США ввели санкции против Госдумы
Газовый вентиль
"По рублю!" Как Европа будет скидываться на российский газ
Нефть
Трейдеры предупредили о скачке нефтяных цен выше $200 за баррель
МАКРОН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОСТАВЛЯЕТ ВЫБОР ФРАНЦУЗСКИМ КОМПАНИЯМ САМИМ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О РАБОТЕ В РФ
https://1prime.ru/state_regulation/20220324/836486922.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.