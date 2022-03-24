МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россиян начнут проактивно информировать о размере пенсионных накоплений, формируемых в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), с 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"В 2023 году Пенсионный фонд на основании сведений, полученных от негосударственных пенсионных фондов, начнет проактивно информировать граждан, формирующих пенсионные накопления в НПФ, о наличии средств пенсионных накоплений на пенсионном счете накопительной пенсии, правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений", — говорится в сообщении.

В Минтруде отметили, что информация о пенсионных накоплениях, формируемых в НПФ, будет предоставлена гражданину в личном кабинете на портале госуслуг. Проактивно уведомления будут приходить раз в три года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет.