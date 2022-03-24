МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) понизила прогноз мирового экономического развития в 2022 году до 2,6%, сообщил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Конференция ООН по торговле и развитию сегодня понизила прогноз глобального экономического роста на текущий год до 2,6% с 3,6%", — сказал представитель ООН. По его словам, основанием для пересмотра прогноза стала "война на Украине и изменения макроэкономической политике, предпринятые странами в последние месяцы".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.