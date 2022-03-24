МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" попросили распространить меры поддержки IT-отрасли и на рынок электронной коммерции, об этом говорится в письме, адресованном на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мы убеждены, что распространение мер поддержки IT-отрасли на российские компании интернет-торговли позволит преодолеть существующие вызовы на рынке розничной торговли России, поддержит экономическую стабильность российской экономики и окажет поддержку российским потребителям и предпринимателям", — говорится в письме.

В связи с этим компании попросили премьер-министра согласовать очную встречу с лидерами отрасли электронной коммерции для обсуждения данной инициативы.

Совет Федерации в среду одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.