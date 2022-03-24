МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о снижении административных штрафов для участников внешнеэкономической деятельности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ уменьшает штрафы для всех участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75-100% от суммы такой операции до 20-40%.

За нерепатриацию экспортерами выручки в рублях штраф снижается с 3-10% до 3-5% суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках (за исключением контрактов, связанных с экспортом леса и лесоматериалов). Это касается случаев, когда внешнеторговый договор (контракт) предусматривает оплату экспортных товаров в рублях.

Для должностных лиц законопроект предусматривает замену административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства штрафом, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения.