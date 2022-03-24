МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Власти США в рамках исключения из введенных санкций разрешили своим гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России, следует из обнародованной американским минфином генеральной лицензии.

"За исключением случаев, предусмотренных в пункте В настоящей лицензии, граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России", — следует из документа.

Помимо этого, минфин США разместил на своем сайте еще одну генеральную лицензию, в рамках которой разрешил американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР. Отмечается, что эти операции допускаются "в той мере, которая необходима для осуществления журналистской работы в данных регионах".