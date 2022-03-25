МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) отзовет кредитные рейтинги российских компаний, говорится в сообщении агентства.

"Корпорация Moody`s объявила сегодня, что Moody`s Investors Service намерено отозвать свои кредитные рейтинги российских компаний", — говорится в сообщении.

Ранее, 5 марта агентство объявило о приостановлении коммерческой деятельности в РФ.