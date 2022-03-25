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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220325/836490458.html
Moody's отзовет кредитные рейтинги российских компаний
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) отзовет кредитные рейтинги российских компаний, говорится в сообщении агентства. "Корпорация Moody`s... ПРАЙМ, 25.03.2022
финансы, экономика, новости, moody's, рейтинги, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) отзовет кредитные рейтинги российских компаний, говорится в сообщении агентства.
"Корпорация Moody`s объявила сегодня, что Moody`s Investors Service намерено отозвать свои кредитные рейтинги российских компаний", — говорится в сообщении.
Ранее, 5 марта агентство объявило о приостановлении коммерческой деятельности в РФ.