МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в марте снизился до 90,8 пункта с уровня февраля в 98,5 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали менее сильное снижение показателя — до 94,2 пункта.

Индекс экономических ожиданий также упал — до 85,1 с 98,4 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 92 пунктов. Институт уточняет, что снижения показателя стало резче, чем в марте 2020 года во время вспышки коронавируса.

Индекс текущей экономической ситуации в Германии снизился до 97 пунктов с февральского показателя в 98,6 пункта. Аналитики ждали падения до 96,5 пункта.

"Настроения в немецкой экономике рухнули. Компаний в Германии ожидают трудные времена", — говорится в релизе.

Также отмечается, что Германия рассчитывает на окончание пандемии коронавируса, однако эскалация ситуации вокруг Украины несет в себе риски.