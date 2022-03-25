МИД Британии прокомментировал санкции на операции с резервами России
МИД Британии: санкции на операции с валютными резервами РФ распространяются на операции с золотом
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Санкции на операции с валютными резервами России распространяются и на транзакции с золотом, говорится в опубликованном уточнении министерства иностранных дел Великобритании.
"Руководство (по исполнению санкций) обновлено для уточнения, что запрет на предоставление финансовых услуг для целей управления валютными резервами и активами также распространяется на транзакции с золотом", — говорится в сообщении.