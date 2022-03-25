МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Выход России из Соглашения СНГ по пенсионному обеспечению не приведёт к пересмотру уже назначенных в РФ пенсий, заявила зампред социального комитета Совфеда Елена Бибикова.

Вопрос о денонсации Россией с 1 января 2023 года Соглашения СНГ в области пенсионного обеспечения рассматривается в кабмине, проект не внесён в парламент, сообщала ранее Бибикова. О том, что Россия запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ, писало РБК. Как отмечало издание, это не повлияет на действующих пенсионеров, изменения в основном затронут мигрантов, со странами ЕАЭС Россия уже заключила новое соглашение.

"Выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий: их выплата будет продолжена ПФР в полном объеме", — написала политик в Telegram-канале.

Будущим пенсионерам выплаты будут назначать уже по новым правилам, добавила она. "Например, со странами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией) Россия уже заключила новое многостороннее соглашение, согласно которому с 1 января 2021 года расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории", — отметила политик.

Двустороннее соглашение на тех же принципах подписано с Таджикистаном, переговорный процесс идет с Молдавией и Узбекистаном, уточнила Бибикова.

По её словам, если двусторонний договор заключить не удастся, "выплата пенсий будет производиться по умолчанию в соответствии с национальным законодательством". Это означает, что если иностранный гражданин постоянно проживает в России, то ему будет засчитываться только объем пенсионных прав, заработанный в России, написала Бибикова.

Она напомнила, что в России на страховую пенсию по старости могут претендовать лица, имеющие как минимум 15 лет страхового стажа, а также достигшие пенсионного возраста, в 2022 году это 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.