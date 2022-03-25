МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Правительство России не будет запрещать IT-специалистам выезжать из страны, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня одним из крупных предпринимателей было сделано заявление, что IT-специалистам нужно запретить выезд за рубеж. Профильное министерство уже обозначило свою отрицательную позицию по данному вопросу. Я также ответственно заявляю, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд IT-специалистов за рубеж", — сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Ранее 25 марта Минцифры РФ сообщило, что оно выступает против законодательных ограничений на передвижение и трудоустройство IT-специалистов, так как это может привести к увеличению оттока кадров.