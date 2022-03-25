МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "Камаз" разработает для "Газпрома" новые виды высокотехнологичного автотранспорта путем расширения линейки автомобилей на природном газе, сообщает "Газпром".

"Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и генерального директора ПАО "Камаз" Сергея Когогина… В частности, "Камаз" при определении перспективных рынков сбыта ориентируется на планы "Газпрома" по расширению сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций… "Газпром" способствует расширению "Камазом" линейки автомобилей на природном газе", — говорится в сообщении.

Добавляется, что "Газпром" покупает у "Камаза" газомоторную технику для обновления собственного автопарка, за 2014–2021 годы было приобретено 3,6 тысячи единиц техники. Также по заказу "Газпрома" были разработаны специальные магистральные тягачи KAMAZ-5490 Neo, работающие на сжиженном природном газе, которые предназначены для надежной перевозки изотермических контейнеров с жидким гелием с Амурского газоперерабатывающего завода.

Сообщается, что в ходе встречи Миллер и Когогин "подписали два соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" и ПАО "Камаз". Соглашения, подписанные в ходе встречи, направлены на создание новых моделей автомобильной техники, в том числе газомоторной, и их подконтрольную эксплуатацию. Также стороны договорись, что "Камаз" разработает для нужд "Газпрома" и его дочерних обществ пилотные образцы автомобильного транспорта, адаптированного к их потребностям, где при создании моделей будут использованы передовые технологии и цифровые решения.

"Подписанные сегодня документы еще больше укрепят успешное партнерство "Газпрома" и "Камаза". И, без сомнения, будут способствовать развитию российской автомобильной промышленности. Автомобили "Камаза" не раз доказывали высокую надежность и эффективность в самых экстремальных условиях. Отлично зарекомендовал себя и наш газовый Камаз — совместный проект с командой "КАМАЗ-мастер", многократным победителем престижных ралли-рейдов", — приводятся в сообщении слова Миллера.