МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рост ВВП в Австрии в 2022 году будет меньше в два раза из-за ситуации на Украине, прогнозирует австрийская кредитная страховая компания Acredia.

Компания выявила замедление экономического роста и повышенный риск неплатежеспособности в Европе и Австрии в результате военной операции России на Украине, основной риск — сбой в цепочках поставок из-за конфликта.

"Со второго квартала это может оказать заметно сказаться на новых банкротствах", — заявила глава Acredia Austria Гудрун Мейершиц. Acredia ожидает от 5000 до 5500 банкротств в этом году.

До украинского кризиса эксперты прогнозировали рост ВВП в Австрии на уровне 4%. "Между тем становится очевидным, что в Австрии ВВП также будет расти медленнее. В настоящее время мы ожидаем плюс 2,6%в 2022 году", — сказала Мейершиц.

В 2023 году ожидается рост на 2,8%.