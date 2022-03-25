Страховщики оценили падение ВВП Австрии из-за украинских событий
ВВП Австрии вырастет в 2 раза меньше ожидаемого из-за ситуации на Украине – прогноз
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рост ВВП в Австрии в 2022 году будет меньше в два раза из-за ситуации на Украине, прогнозирует австрийская кредитная страховая компания Acredia.
Компания выявила замедление экономического роста и повышенный риск неплатежеспособности в Европе и Австрии в результате военной операции России на Украине, основной риск — сбой в цепочках поставок из-за конфликта.
"Со второго квартала это может оказать заметно сказаться на новых банкротствах", — заявила глава Acredia Austria Гудрун Мейершиц. Acredia ожидает от 5000 до 5500 банкротств в этом году.
До украинского кризиса эксперты прогнозировали рост ВВП в Австрии на уровне 4%. "Между тем становится очевидным, что в Австрии ВВП также будет расти медленнее. В настоящее время мы ожидаем плюс 2,6%в 2022 году", — сказала Мейершиц.