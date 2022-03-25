МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призывает сохранить возможность применения специальных налоговых режимов для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) в ювелирной отрасли, поскольку их отмена приведет к угрозе потери рабочих мест на предприятиях, сообщает пресс-служба омбудсмена. Титов предложил ограничить размер комиссии по картам "Мир"

Президент России Владимиро Путин в начале марта подписал закон, лишающий с 1 января 2023 года предприятия ювелирной отрасли возможности применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) при закупке металла и при реализации ювелирных изделий.

По словам Титова, отраслевые союзы из различных регионов России (Калининградская, Тверская, Тюменская области, Приморский край, Удмуртия, Республика Саха (Якутия) и другие) обеспокоены этим обстоятельством. По их данным, требование перейти со спецрежимов на общую систему налогообложения (ОСНО) приведет к неконкурентоспособности микро-, малого и среднего бизнеса в ювелирной отрасли в сравнении с крупными ритейлерами.

"Запрет использования специальных режимов налогообложения для ювелирной отрасли катком прокатится по малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. С крупными предприятиями, массово тиражирующими продукцию, конкурировать они не смогут. Несколько сотен тысяч человек окажутся под угрозой потери рабочих мест", — пишет уполномоченный в письме к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Уточняется, что речь идет о предприятиях, занимающихся народными художественными промыслами, обработкой драгоценных камней и металлов и торговлей ими в небольших объемах. Изменения коснутся также смежных производств, таких как мелкое литье ювелирных украшений, дизайн и 3D-моделирование ювелирных изделий, изготовление изделий на заказ, продажа и поставка инструментов и оборудования для ювелиров.

"В одной лишь Калининградской области обработкой янтаря занимаются более 600 компаний и ИП, переход на ОСНО сделает их бизнес-модель бессмысленной. Будет ли выигрыш от новых поступлений НДС в этой сфере, еще неизвестно, но вот социальные проблемы мы создаем себе сами с гораздо большей вероятностью. Поэтому я призываю пересмотреть уже принятое решение, пока еще есть время", — заключает Титов.