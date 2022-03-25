МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Роспатент аннулировал патент швейцарской компании Sqwin SA на изобретение "Система электронных платежей", из-за которого суды едва не запретили ввоз и продажу в России смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay, сообщили РИА Новости в московском офисе юркомпании Hogan Lovells, представлявшей интересы Samsung Electronics.

"Палата по патентным спорам Роспатента, рассмотрев в пятницу возражение "Самсунг Электроникс Рус Компани" на патент, принадлежавший компании Sqwin SA, приняла решение аннулировать этот патент", — сказал представитель Hogan Lovells.

Российская "дочка" Samsung Electronics потребовала аннулировать патент в связи с допущенными нарушениями при его регистрации в России. Как пояснил собеседник агентства, автор изобретения Виктор Гульченко в 2012 году подал заявку в патентное ведомство ФРГ, от этой даты отсчитывается приоритет. Однако затем при подаче заявки в Роспатент "российский патент фактически был дополнен и расширен, что противоречит патентной практике и законодательству".

В частности, отметили в Hogan Lovells, российский патент дополнили указанием на возможность генерации уникального кода мобильным устройством покупателя и его дальнейшей прямой передачи в кассовую систему продавца в качестве альтернативной технологии бесконтактного платежа. Подобное "расширение" является основанием для аннулирования патента.

Арбитражный суд Москвы в 2021 году по иску Sqwin SA запретил ввоз, продажу и любой другой ввод в оборот в России 61 модели смартфонов Samsung, поддерживающих сервис Samsung Pay. Апелляционная инстанция 17 марта это решение отменила, полностью отклонив требования швейцарской компании.

Согласно описанию спорного изобретения, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. В материалах Роспатента датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.

Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. До санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей в России, ею пользовалось 17% граждан. На первом месте был Google Pay с 32% пользователей, за ним шел Apple Pay (30%). Эксперты говорили, что Google Pay и Apple Pay тоже могут получить иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.