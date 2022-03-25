МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в использовании транспортно-логистической инфраструктуры российских портов для экспорта белорусских товаров на рынки прикаспийских государств, заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович.

Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского минтранса, состоялась встреча делегации Белоруссии во главе с Ляхновичем с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. В ходе рабочей поездки посещены порты Астраханской области.

"Сегодняшний визит имеет большое значение в части поиска решений по использованию транспортно-логистической инфраструктуры российских портов для экспорта белорусских товаров на рынки прикаспийских государств", — сказал Ляхнович. Он также отметил, что Белоруссия и Россия столкнулись с необходимостью выстраивать новые логистические схемы, в том числе за счет усиления взаимодействия в этой части между странами.

Кроме того, по информации пресс-службы, минтрансы двух государств проводят работу над проектом межправительственного соглашения о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территории России и Белоруссии.