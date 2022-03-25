МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Агентство Блумберг пишет со ссылкой на заявление американской Tiffany & Co., что компания приостановила покупку алмазов в России, а также бриллиантов российского происхождения.

"Tiffany приостановила закупку всех алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения, независимо от того, где они были огранены и отшлифованы", — цитирует агентство релиз компании.

В то же время, как отмечает агентство, вероятнее всего, Tiffany продолжит покупать камни, добытые до начала украинского конфликта, которые были огранены и отшлифованы поставщиками компании в других странах.

Запрет распространяется на бриллианты из России весом 0,18 карата или более, которые были индивидуально зарегистрированы. Что касается более мелких камней, то Tiffany потребовала от своих поставщиков прекратить закупку необработанных алмазов из России от лица компании, а также разделять "российскую" и "нероссийскую" бриллиантовую крошку.

Tiffany & Co., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В январе 2021 года французская LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) завершила приобретение Tiffany.