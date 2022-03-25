МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Газета Wall Street Journal сообщает, что из-за санкций против Москвы фермеры из Эквадора не могут поставлять в Россию бананы, некоторые вынуждены раздавать фрукты за бесценок или даром, чтобы они не пропали. Эксперт объяснил, почему в России дорожают бананы

Фермер из Эквадора Сегундо Солано рассказал изданию, что оставил на дороге около 20 тысяч тонн бананов, рядом с фруктами он разместил таблички с надписями "отдаю". Россия — один из главных покупателей эквадорских бананов, туда направляется более 20% экспорта этого фрукта, пишет газета. Помимо этого, с проблемами столкнулись эквадорские поставщики цветов.

С невозможностью экспортировать свою продукцию также сталкиваются поставщики говядины в Парагвае, который в прошлом году направил в Россию почти 20% своего экспорта говядины.

"Кризис сильно ударил по нам, так как Россия — наш второй по величине покупатель, наш внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса", — рассказал изданию Педро Гайи, глава парагвайской ассоциации производителей крупного рогатого скота.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.