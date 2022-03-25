МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль: порядок заполнения деклараций остается прежним, а срок платежа переносится на месяц, говорится в сообщении ведомства.

ФНС опубликовала и направила в территориальные налоговые органы письмо с разъяснениями, в котором уточняется, что перенос срока уплаты ежемесячного авансового платежа не меняет порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за первый квартал 2022 года.

"Таким образом, перенос срока позволит внести авансовый платеж, учитывая реальные финансовые показатели за первый квартал", — говорится в документе.

Правительство РФ на месяц продлило компаниям срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал — до 28 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Платеж будет рассчитываться на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года. По предварительным оценкам правительства, благодаря этому предприятиям удастся сохранить в хозяйственном обороте ликвидность на сумму более 320 миллиардов рублей.