МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Системообразующие предприятия радиоэлектроники смогут получить льготные кредиты до 10 миллиардов рублей, а на группу лиц — 30 миллиардов рублей, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

"Мы видим все сложности, с которыми сейчас столкнулись представители отрасли. Заказы многих российских предприятий увеличились в разы, компаниям нужны оборотные средства для удовлетворения кратно возросшего спроса. Поэтому мы разработали и продвигаем ряд финансовых мер, которые помогут компаниям", — сказал он ХХ отраслевой научно-технической конференции радиоэлектронной промышленности.

"Системообразующие организации в отрасли радиоэлектронной промышленности смогут получить льготные кредиты в российских банках на срок до года размером до 10 миллиардов рублей и 30 миллиардов на группу лиц", — заявил Шпак.

Он также сообщил, что министерство продолжает актуализировать перечень системообразующих предприятий отрасли. На данный момент их 43.

Помимо этого, разработаны меры льготного кредитования малого и среднего бизнеса, обеспечивающего импортозамещение в сфере радиоэлектроники. Предприятиям будут доступны кредиты до 1 миллиарда рублей по ставкам 13,5% и 15%, сказал замминистра.

"Я считаю, мы сейчас находимся на пороге масштабных достижений, теперь мы действительно становимся "хозяевами" своего рынка. На нас лежит огромная ответственность, однако открываются и невероятные возможности. И в этой связи мы чувствуем полную поддержку со стороны руководства страны", — добавил Шпак.