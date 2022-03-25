МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила мнение, что глобализации в том виде, в котором она была, уже не будет.

"На данном этапе глобализация в том виде, в котором мы ее знаем, не будет продолжаться. Она примет другую форму … и это, вероятно, будет к лучшему", — заявила Лагард в интервью телеканалу CNN.

Говоря о ситуации на Украине, Лагард выразила надежду на то, что переговоры между Россией и Украиной увенчаются успехом.

"Тем будет лучше для всей экономики", — сказала глава ЕЦБ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.