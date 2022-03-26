МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. США на следующей неделе готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб России, пишет газета Wall Street Journal. МИД прокомментировал новые антироссийские санкции Запада

По данным издания, американский минфин готовится объявить о введении рестрикций уже на предстоящей неделе. Под ограничения, как ожидается, попадут такие компании, как "Серния Инжиниринг", "Сертал", а также связанные с ними юрлица.

Власти США полагают, что эти две компании являются "ключевыми звеньями в поставках вооружений для российских спецслужб". Большая часть юрлиц, в отношении которых будут введены санкции, ранее были включены в список министерства торговли США, в соответствии с которым им был запрещен экспорт "чувствительных технологий".

Кроме того, как ожидается, под санкции попадут и ряд технологических компаний, которые оказывают поддержку правительству РФ в рамках проводимой на Украине специальной военной операции. Среди них — АО "НИИ Вектор", крупнейший российский производитель микросхем АО "Микрон" и "Т-Платформа", разрабатывающая суперкомпьютеры.

Новые санкции дополнят уже введенные в отношении этих предприятий экспортные ограничения США, с ними будет запрещено проводить финансовые операции.

Представители данных компаний отказались комментировать газете информацию о готовящихся санкциях.