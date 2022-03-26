МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Санкции Запада для России — не фатальные трудности, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями РФ в ХХ веке и даже с проблемами коронавируса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости. Медведев назвал очевидным решение перевести расчеты за газ в рубли

"Да, трудности есть, их придется преодолевать, это очевидно. Они, к сожалению, есть и на государственным уровне, и на бытовом уровне. Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса", — сказал Медведев.

Он отметил, что во время пандемии "временами было не по себе".

"Потому что мы не понимали, по каким закономерностям этот вирус — откуда бы он ни взялся — развивается. И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше", — добавил Медведев. Он назвал самым печальным смерть от вируса огромного количества людей.

Медведев в ответ на вопрос про санкции, в котором упоминалась Куба, где до сих пор ездят на машинах 1960-х годов, пошутил, что зря продал свои "Жигули".

"Жалко, я продал. У меня была когда-то машина "Жигули", семёрка, сейчас бы пригодилась", — отметил в шутку он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 26 марта в 16.00 мск.