МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В сложившихся условиях рейтинги международных агентств не оказывают влияния на ситуацию в России и российской экономике. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.
Кредитные рейтинги нужны для привлечения займов на международных рынках, для привлечения инвестиций в страну, указывает он.
“Россия сейчас от всего этого отрезана, следовательно, никого уровень кредитного рейтинга не интересует", — говорит финансист.
Сейчас на первое место выходят другие критерии оценки ситуации в экономике, а рейтинги международных кредитных агентств остались в прошлом, отметил Бадалов.