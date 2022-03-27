МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В сложившихся условиях рейтинги международных агентств не оказывают влияния на ситуацию в России и российской экономике. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов. Fitch хочет отозвать рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний

Кредитные рейтинги нужны для привлечения займов на международных рынках, для привлечения инвестиций в страну, указывает он.

“Россия сейчас от всего этого отрезана, следовательно, никого уровень кредитного рейтинга не интересует", — говорит финансист.

Сейчас на первое место выходят другие критерии оценки ситуации в экономике, а рейтинги международных кредитных агентств остались в прошлом, отметил Бадалов.



