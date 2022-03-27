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Боррель назвал сроки достижения договоренности по ядерной программе Ирана
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Достижение новой договоренности по ядерной программе Ирана — "вопрос дней", заявил верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель. "Мы очень... ПРАЙМ, 27.03.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Достижение новой договоренности по ядерной программе Ирана — "вопрос дней", заявил верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы очень близки, но есть нерешенные вопросы. Не знаю, когда и как, но это вопрос дней", — заявил Боррель на международной конференции "Доха форум" в Катаре.
Ранее высокопоставленный представитель европейской внешнеполитической службы Энрике Мора заявил, что отправится в субботу в Тегеран для переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки.
В Вене проходят переговоры по возобновлению Совместному всеобъемлющему плану действий и отмене санкций США против Ирана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд.