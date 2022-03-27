МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Достижение новой договоренности по ядерной программе Ирана — "вопрос дней", заявил верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель. Захарова обвинила Брюссель в "подлых манипуляциях"

"Мы очень близки, но есть нерешенные вопросы. Не знаю, когда и как, но это вопрос дней", — заявил Боррель на международной конференции "Доха форум" в Катаре.

Ранее высокопоставленный представитель европейской внешнеполитической службы Энрике Мора заявил, что отправится в субботу в Тегеран для переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки.

В Вене проходят переговоры по возобновлению Совместному всеобъемлющему плану действий и отмене санкций США против Ирана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд.