ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — ПРАЙМ. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", что РФ потребуется от трех до шести месяцев на перестройку логистики по разным отраслям. Мурашко сообщил о десятикратном росте спроса на некоторые препараты

Он пояснил, что вся логистика перестроится за три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы направить каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы приобретать и поставлять России продукцию.

В начале марта Мантуров сообщал, что иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции. В частности, речь о минеральных удобрениях.

ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЕТОВ SSJ100

Министр также отметил, что импортных запчастей для обслуживания российских самолетов SSJ100 хватит на значительное время, Россия подстраховалась в этом вопросе. Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на треть в январе-феврале

Он рассказал, что "когда только ставили на крыло этот самолет — произвели на второй год 40 самолетов, то есть темп набрали производственный высокий, а в части послепродажного обслуживания мы несколько подзависли".

"Мы эти уроки хорошо изучили, поэтому мы сделали заранее запасы, причем это так называемые хабы, чтобы обслуживать технику и в стране, и за рубежом. При этом мы здесь подстраховались", — сказал он, отвечая на вопрос, не столкнется ли РФ с дефицитом импортных запчастей для обслуживания SSJ100 через полгода.

Как ранее сообщал министр, иностранные поставщики "заморозили" поставки комплектующих для SSJ100, несмотря на внесенные авансы. Возвращать средства, по словам Мантурова, они также отказываются. Российская сторона намерена обратиться в судебные инстанции по этому вопросу.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ

Кроме того, по словам Мантурова, Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки.

При этом он подчеркнул, что Россия готова приобретать лекарственные препараты цивилизованно. Министр также рассказал о принудительном лицензировании препаратов. Он пояснил в виде примера, что в 2020 году одна из зарубежных компаний "поставила за один флакон ковидного антивирусного препарата 480 долларов, мы обратились с просьбой привести это к нормальной цене", а когда "коллеги отказались это сделать, мы вынуждены были пойти на принудительное лицензирование и производство собственными силами".