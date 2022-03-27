МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля, сообщил министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх.

"Мы движемся в направлении (роста) импорта коксующегося угля из России", — заявил Сингх на конференции в Нью-Дели.

Как отмечает издание Business Today, "министр заявил, что Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося угля, ключевого ингредиента в производстве стали", отметив, что Индия уже импортировала 4,5 миллиона тонн, однако не упомянул за какой период.

Россия является шестым по величине поставщиком коксующегося и энергетического угля в Индии.

"Россия… может начать предлагать более конкурентоспособные цены китайским и индийским покупателям, поскольку европейские и другие клиенты отвергают Россию из-за санкций, говорят трейдеры. По их словам, торговля также может быть усилена за счет торгового соглашения между рублем и рупией", — сообщило издание.