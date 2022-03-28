МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Находкинские таможенники пресекли две попытки незаконного вывоза из России лесоматериалов по ранее заключенным контрактам с компаниями из США и Германии, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

"Сотрудники Находкинской таможни пресекли вывоз трех контейнеров со 117 кубометрами шпона из березы и лиственницы. Лесоматериалы пытались вывезти через порт Восточный российские предприниматели по ранее заключенным контрактам с компаниями из США и Германии", — говорится в сообщении.

Груз будет возвращен отправителю. Согласно постановлению правительства РФ от 9 марта 2022 №313, указанные лесоматериалы входят в перечень товаров, запрещенных к вывозу с территории России в отдельные иностранные государства и территории. Запрет на вывоз действует до 31 декабря 2022 года.

Ранее правительство РФ временно ограничило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, ограничения будут действовать в отношении 48 недружественных стран, в том числе США и государства Евросоюза.